Harald Glööckler: Scheidung nach 35 Jahren!

Schon vor einem Jahr ist Harald Glööckler von Kirchheim nach Berlin gezogen. Jetzt hat er auch ganz offiziell die Scheidung eingereicht. Er selbst verrät nun den Grund. "Ich habe das letzte Jahr mit dem Dschungelcamp gestartet und direkt danach beschlossen, nach Berlin zu ziehen, um von meinem Lebenspartner, Herrn Schroth, getrennt zu leben", erklärt er gegenüber "Bild". Den Plan habe er schon länger gehabt. In Südafrika konnte er dann über sein Leben und auch seine Ehe nachdenken und Abstand gewinnen. "Jetzt, nachdem ich seit einem Jahr von meinem Mann räumlich getrennt lebe, habe ich beschlossen, dass ich diese Trennung konsequent zu Ende bringen möchte", so der Designer weiter.

Was genau zu der Trennung geführt hat? Das Paar ist sehr unterschiedlich. Harald, der schrille Designer und Dieter, der Ruhige. 20 Jahre sei das gut gegangen. Doch irgendwann veränderte sich die Beziehung. "Aus unserer Liebe wurde so erst eine Art Anhänglichkeit, weil der eine den anderen festhalten wollte. Zum Schluss wurden wir einander zur Gewohnheit, sodass unsere Beziehung in Wahrheit nur noch eine Wohngemeinschaft war", so Harald offen.

Der 57-Jährige sei schon lange unglücklich gewesen, bekam sogar Depressionen. Doch er wollte krampfhaft an der Beziehung festhalten. Irgendwann hat er aber doch entschieden: So will ich nicht mehr leben.