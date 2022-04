Harald Glööckler: So eiskalt lässt er seinen Dieter am ausgestreckten Arm verhungern

Noch vor dem Aus bemängelte Harald Glööckler öffentlich im "Dschungelcamp", dass ihn vor allem Dieters bequeme Art nerven würde! So konnte er einfach nicht nachvollziehen, warum sich Dieter so gehen lässt. Doch scheinbar hat sich der Mann des Designers ein Herz gefasst und seinen Lifestyle extrem auf den Kopf gestellt. So berichtet Harald nun gegenüber "Prominent": "Er hat jetzt viel Betreuung, Behandlung, Physio, aber auch ärztliche Behandlung. Und er arbeitet auch sehr an sich selbst jetzt, hat festgestellt, er muss was unternehmen, muss sich auch wieder mehr bewegen, geht täglich auch schwimmen jetzt wieder im Pool." Harald ergänzt: "Und wir haben auch täglich Kontakt über Telefon, WhatsApp schreiben wir." Doch das Traurige dabei: Harald will trotz Dieters Bemühungen nach wie vor in Berlin bleiben! Autsch! So fügt Harald schwärmend über seine Wohnung dort hinzu: "Ich möchte nichts Anstrengendes. Also nicht groß. Ich habe ja ein großes Haus, und das ist ja eine Zweitwohnung, eine Businesswohnung. Ich finde sie so kompakt wie möglich richtig und wichtig, weil ich möchte mich auf das Wesentliche konzentrieren."

Wie es für Dieter und Harald wohl weiter geht? Wir können gespannt sein!