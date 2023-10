Harald Glööckler: Spurlos verschwunden!

Haralds Verschwinden war jedoch nicht die einzige Panne. Als der "Hope Award" an das Projekt "Water is Right" übergeben wurde, fehlten der Porzellan-Hand zwei Finger! "Uns ist ein kleines Missgeschick passiert...", entschuldigte sich Charity-Lady Viola Klein. Ohje, diesen Abend hatten sich die Veranstalter sicher anders vorgestellt...