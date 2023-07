Harald Glööckler & Marc-Eric Lehmann: Kurz nach dem Liebes-Outing - Er ist Single!

Harald Glööckler hat endlich wieder Schmetterlinge im Bauch! Eineinhalb Jahre nach der Trennung von Ehemann Dieter Schroth ist der Designer wieder in festen Händen. Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, hat CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann sein Herz erobert. Die beiden Männer wurden von Fotografen bei einem romantischen Sommerabend im Restaurant "Dottír" in Berlin erwischt. Sie küssten sich sogar in der Öffentlichkeit. Umso überraschender, dass sich Marc jetzt als Solo bezeichnet...