Harald Glööckler: Was jetzt ans Licht kommt, ist einfach nur erschütternd!

Aber Glööckler wäre nicht Glööckler, wenn er sich in solchen Momenten nicht auf seine eiserne Selbstdisziplin verlassen könnte: "Ich spüre schon im Vorfeld, wenn eine trübe Stimmung auf mich zurollt und reiße das Ruder dann sofort rum", erzählt er gegenüber der "Closer". "Im Mich-am-Riemen-Reißen und Weitermachen bin ich gut." Mit Kortisonspritzen und starken Tabletten versucht er die Begleiterscheinungen der Fibromyalgie in den Griff zu bekommen. Weil die Schulmedizin allein ihm aber keine Linderung verschafft, zieht er immer wieder auch alternative Heilmethoden zu Rate. "Vielleicht sollten wir alle mehr in den Wald gehen und wieder Wurzeln sammeln. Es ist nicht falsch, sich auf die Apotheke von Mutter Natur zurückzubesinnen", sagt er nachdenklich. "Manchmal ist der Heilpraktiker erfolgreicher als der Arzt – in anderen Fällen ist es umgekehrt."

Das Einzige, was Harald Glööckler längerfristig helfen könnte, wäre weniger Arbeit. "Ich sollte mal Urlaub machen und mehr an mich denken", räumt er ein. "Aber das fällt mir schwer, wenn alles gerade so gut läuft." Eine Idee, wohin es ihn für eine kleine Auszeit verschlagen könnte, hätte er zumindest: "Ich möchte gerne bald in die Wärme. Beispielsweise nach Luxor in Ägypten – dort war ich noch nie, und das Klima soll sehr angenehm sein. Kairo und die Pyramiden stelle ich mir ebenfalls toll vor. Das sind magische Orte." So magisch, dass sie Harald vielleicht sogar heilen könnten…

Auch interessant: