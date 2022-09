Queen Elizabeth: Todesursache enthüllt?

Als der Palast am Abend des 8. September 2022 den Tod von Queen Elizabeth verkündete, hielt er sich mit der Todesursache bedeckt. Bis heute gibt es dazu keine Informationen. Eine australische Ärztin hat aber einen Verdacht.

Im Gespräch mit "Daily Mail" verrät Dr. Deb Cohen-Jones, dass vor allem die blau unterlaufene Hand sehr auffällig gewesen sei. Diese soll ein potenzieller Hinweis auf eine ernste Erkrankung sein und damit auch für die Todesursache von Queen Elizabeth. "Es sieht so aus, als gäbe es möglicherweise Anzeichen für eine periphere Gefäßerkrankung", so die Ärztin. "Es ist eine Durchblutungsstörung, die dazu führt, dass sich die Blutgefäße außerhalb des Herzens und Gehirns verengen, blockieren oder verkrampfen." Die Störung könne in einigen Fällen zu Herzversagen führen. Außerdem könne die mangelnde Durchblutung auch als Zeichen für multiples Organversagen gedeutet werden.