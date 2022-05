Harry Wijnvoord: Hochzeit & Comeback! So lebt der Kult-Moderator heute

Kult-Moderator Harry Wijnvoord hat nicht nur Glück im Spiel, sondern auch Glück in der Liebe. Nach der Traum-Hochzeit mit seiner Frau ist der TV-Star nun auch zurück in seinem Traum-Job. Seine Spielshow "Der Preis ist heiß" feiert 2022 ein glorreiches Comeback! Doch was macht Harry Wijnvoord eigentlich sonst so heute?