"Hartz und herzlich": Geldsegen! Frank aus Salzgitter ist plötzlich reich

Schafft es "Hartz und herzlich"-Frank nun etwa doch noch Salzgitter in seinem Leben einmal zu verlassen? Der 57-Jährige hatte in der Vergangenheit bereits die Hoffnung aufgegeben: "Ich bin hier geboren worden, habe die Stadt auch nie groß verlassen, ich werde wohl auch hier zu Grabe getragen werden." Doch das könnte sich nun schlagartig ändern, denn jetzt erreichte den Hartz4-Empfänger eine Nachricht, die sein Leben verändern könnte - durch einen Todesfall in der Familie gibt es einen Nachlass in Form einer Immobilie. Und der Wert dieser Immobilie hat es in sich: Mehreren Hunderttausend Euro könnte Frank schon bald sein Eigen nennen.

Doch einen Haken hat die Sache...Frank muss noch seinen Verwandtschaftsgrad nachweisen und einen Haufen Papierkram erledigen. Bleibt abzuwarten, ob er dann endlich sein Leben in eine neue Richtung lenken kann. Ab dem 11. April 2023 gibt es auf RTL 2 drei neue Folgen der Kult-Sendung.

