Hartz und herzlich: So hoch ist die Gage von Elvis & Co. wirklich

Der 48-jährige Elvis aus den Mannheimer Benz Baracken fühlt sich im Rampenlicht pudelwohl. Doch eine Sache nervt ihn gewaltig: Immer wieder wird der Hartz-IV-Empfänger mit der Frage konfrontiert, ob und wie viel Geld er mit der Teilnahme an der Sendung auf RTLzwei verdient. Dabei machen Elvis und Co. freiwillig bei „Hartz und herzlich“ mit – ganz ohne Gage! „Was für Geld? Genau das sind wieder so Dinger, wo die Leute denken, wir verdienen hier Millionen. Wir verdienen gar nichts! Wir machen das einfach freiwillig, weil wir es gerne machen.“ Auch seine Tochter Vanessa gibt zu, dass sie nichts an der Sendung verdient, sondern nur aus Vergnügen teilnimmt.