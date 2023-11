"Hartz und herzlich": Cindys Ex-Freund ist zurück - jetzt packt er über das Liebes-Aus aus

Nachdem Tochter Clara in die Obhut des Jugendamts gegeben wurde, packte Jean-Claude seine Siebensachen und kehrte Rostock den Rücken. Kurz nach seinem Umzug folgte die Trennung von Cindy. In ihrer Beziehung habe es schon eine Weile gekriselt. Sein neues Leben in Schleswig-Holstein scheint den Zweifach-Vater jedoch auch nicht erfüllt zu haben. In den neuen Folgen "Hartz und herzlich" ist er zurück in Rostock. Der Grund? Er habe in seiner neuen Heimat keinen Anschluss gefunden - "Da gabs nur eine Möglichkeit: Wieder herkommen und hier ein neues Leben beginnen" erklärt er in der neuen Episode der RTL 2-Sendung. Zurück im Blockmacherring ist er bereit von vorne anzufangen: "Ich habe Arbeit. Noch nicht ganz, noch ein bisschen mehr wäre gut. Ich habe ein Minijob für 110 Euro und das darf ich zu meinem Hartz IV dazuverdienen. Da reinige ich Treppenhäuser. Ich habe Spaß daran, mir gefällt das".