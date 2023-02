Heftige Vorwürfe gegen Helene Fischer: Sie hat ihr den Mann geklaut!

An diesen Tag erinnert sich Angelika noch ganz genau: "Wir saßen in einer Konzerthalle, da sagte er zu mir: ,Guck mal, da kommt jetzt eine ganz kleine, junge Person. Ist das nicht süß?‘ Das war Helene." Angelika riet ihrem Wegbegleiter sogar noch, sich um die neue, aufstrebende Sängerin zu kümmern: "Mach es! Die hat Charisma, sie hat Ehrgeiz, die wird was!"

Von da an wurden Treffen zwischen ihr und Uwe immer weniger, bis er sie ganz fallen ließ: "Er hatte für andere Künstler einfach keine Zeit mehr. Helene war da – und man muss die Suppe essen, solange sie heiß ist", so die Diva.

Groll hegt der Musicalstar deswegen aber nicht: "Wir haben uns im Guten getrennt. Er ist ein sehr zuverlässiger Mann. Er hat seine Künstler immer getragen." Und das, so sagt Angelika, könne man "nicht von allen sagen". Herzzerreißender Trennungsschmerz klingt auf jeden Fall anders...

