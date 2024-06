Heidi Klum: Absturz von Wolke 7? Tom spricht öffentlich über die Scheidung

In letzter Zeit fehlt er bei Auftritten immer öfter: Auf dem roten Teppich in Cannes und bei weiteren Terminen musste Heidi ohne Tom klarkommen. Ungewohnt! Zeigten doch ihre innigen Momente in der Öffentlichkeit, dass mit der Beziehung alles in bester Ordnung war. Währenddessen sinniert Heidis Ehemann im Podcast "Kaulitz Hills" schonungslos offen darüber, was er bei einer Scheidung tragen würde! "Ich würde etwas anziehen, was sagt: Ich bin komplett mein eigener Mann!"