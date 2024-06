Heidi Klum: Ärger nach Armins "GNTM"-Rauswurf!

In der neuen Folge stand das letzte Casting der Staffel an. Die Sportmarke FILA suchte zwei Kampagnengesichter. Doch Armin konnte den begehrten Job nicht ergattern. "Für mich fühlt sich das gerade super enttäuschend an", sagte er enttäuscht. Und auch beim Fecht-Shooting am Strand ging dem Sunnyboy die Puste aus. Für Gastjuror Thomas Hayo (55) sei der Funke nicht übergesprungen. Auch Heidi konnte Armin mit seiner Leistung nicht überzeugen. "Das war eine kleine Sparflamme heute von dir!", stellte sie fest.