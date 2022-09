Heidi Klum: Alterspanik! Jetzt trauert sie plötzlich ihrer alten Liebe hinterher

Das sind ganz neue, nachdenkliche Töne, die irgendwie sanft nach Lebensmitte klingen. Immerhin grüßt von Ferne die fünfte Null, die Kinder werden langsam flügge – Heidi scheint an einem Wendepunkt angekommen zu sein. Gerade ist ihre Älteste Leni (18) von zu Hause ausgezogen (siehe S. 72). Auch Henry (16) und Johan (15) werden sich vermutlich in nicht allzu ferner Zukunft abnabeln. Und selbst Nesthäkchen Lou (12) braucht keine Rundum-Betreuung mehr. Eine heftige Umstellung für Löwenmama Heidi. Die gleichzeitig lernen muss zu akzeptieren, dass die Jahre selbst bei ihr Spuren hinterlassen. Noch stemmt sie sich gegen diese unvermeidliche Erkenntnis, stellt ihren nach wie vor beeindruckend fitten Body mit immer freizügigeren Fotos zur Schau und schockierte ihre Fans Anfang des Jahres mit auffallend glatter Haut und verdächtig versteinerter Mimik. Doch Zeiten der Veränderung bieten immer auch neue Chancen, das weiß Heidi natürlich und trauert daher trotz akuter Midlife-Melancholie dem geplatzten Traum vom "Happily ever after" mit dem Vater ihrer Kids nicht allzu sehr nach: "Auch wenn ich für immer in dem Haus mit dem Lattenzaun und den Hunden und den Kindern bleiben wollte – etwas davon ist wahr geworden, und andere Dinge sind auseinandergefallen, und neue Liebe wurde gefunden." Wie das eben so ist im Leben…