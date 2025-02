Heidi Klum vs. Seal: Zoff um die Kinder!

Eine Prognose, über die Heidi sich deutlich mehr freuen dürfte als ihr Ex-Mann. Denn Seal ist dieses ganze Klumsche Familienunternehmen suspekt. Was er wirklich vom Mode-Zirkus hält, stellte er im Interview mit "Page Six" klar: Das Modeln sei "ein sehr launisches Geschäft. Ein Geschäft, das sehr oberflächlich ist. Und es ist nicht unbedingt ein Beruf." Dass Leni und Henry das womöglich anders sehen, kann Seal sich offenbar nicht vorstellen. Oder es interessiert ihn in Wahrheit gar nicht.

Denn seine Abrechnung dürfte eher auf Heidi zielen. Immer wieder streitet sich das einstige Traumpaar um die Kinder, und Seal beschwerte sich oft darüber, nicht in die Erziehung einbezogen worden zu sein. Tatsächlich soll er nicht immer der Super-Dad gewesen zu sein, zeitweise hätten die Kids sich sogar geweigert, alleine Zeit mit ihrem Vater zu verbringen, so Heidi in einer Erklärung, die vor Gericht landete.

Zuletzt sah es so aus, als hätten sich die Ex-Partner endlich zusammengerauft, doch das war wohl nur die berühmte Ruhe vor dem nächsten Sturm. Diesmal ist Henry mittendrin. Fragt sich, in welche Richtung er geweht wird – zu Mama Heidi oder Papa Seal.

