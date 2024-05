Heidi Klum: Aufstand nach Aldins "GNTM"-Rauswurf!

Auch Aldin war in Tränen aufgelöst, als Heidi ihn nach Hause schickte. Kleines Trostpflaster: Er ergatterte zum Abschied eine Einladung zu ihrer legendären Halloween-Party in New York. "Ich mache die geilsten Halloween-Looks. Du kannst sogar sagen, was du gerne als Look hättest!", freute sich der Archäologie-Student. Und bis zum Herbst sind die Tränen sicherlich wieder getrocknet...

