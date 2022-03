Heidi Klum: Ausgerechnet Schwager Bill Kaulitz haut sie jetzt öffentlich in die Pfanne

Ihr Schwager Bill Kaulitz (32) tönte längst in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", er hätte mit Heidi während eines Fluges sämtliche Alkoholvorräte an Bord vernichtet. "Ich weiß noch genau, wie die auf einmal meinten: 'Frau Kaulitz, Herr Kaulitz, wir haben leider keinen Wodka mehr'", schwelgte der Popstar in feuchtfröhlichen Erinnerungen. Und Heidis Göttergatte Tom bekannte kürzlich: "Mit Alkohol und Zigaretten kriegt man mich." Der wilde Rockstar-Lifestyle der Tokio-Hotel-Jungs scheint auf die "GNTM"-Chefin gehörig abgefärbt zu haben.

Auch interessant