Bill Kaulitz & Dominik Stuckmann: Jaa, die Gefühle sind echt!

Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" schwärmte Bill Kaulitz bereits in höchsten Tönen von dem aktuellen Rosenkavalier. "Weißt du, was ich auch süß finde? Was der neue Bachelor macht. Und zwar hat der eine 'ch'- und 'sch'-Schwäche", erklärte er. Das ist zum Beispiel eine kleine Ausspracheschwäche, die ich sehr attraktiv finde."