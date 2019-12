Heidi Klum: Beauty-OP-Schock! Sie sieht aus wie ein anderer Mensch

Reddit this

Huch, was ist denn mit Heidi Klum passiert? Auf Instagram zeigt sich die Modelmama mit XXL-Lippen.

ist für ihr jugendliches und natürliches Aussehen bekannt. Hat sich die 46-Jährige jetzt etwa unters Messer gelegt? Das Model ist auf aktuellen Bildern kaum wiederzuerkennen...

Heidi Klum: Jetzt eskaliert der Streit mit Barbara Schöneberger!

Heidi Klum lässt sich die Lippen aufspritzen

Auf ihrem -Account postete Heidi einen kurzes Video. Darin liegt sie auf einem OP-Tisch. "Dr. Wurstenstein" alias und "Dr. Billigor" alias doktern an ihrem Gesicht rum. "Dr, Wurstenstein, sind sie sicher, dass wir das Richtige tun?", fragt Bill nervös. Doch Conchita hat keine Zweifel. "Natürlich tun wir das Richtige. Wir zeigen heute, wozu die Wissenschaft fähig ist."

Wenig später schaut sich Heidi das Ergebnis im Spiegel an. Ihre Lippen sind extrem aufgespritzt. "Ich liebe es", urteilt das Model. Doch keine Panik! Heidi hat sich natürlich nicht wirklich unters Messer gelegt. Der kurze Scatch wurde nur für die neue Folge von "Queen of Drags" (Donnerstag, 20:15 Uhr, ) gedreht. Das Motto lautet "Horror & Halloween". Klar, dass sich Heidi dafür auch einen schaurigen Look zulegen musste!

Drama um Heidis Tochter Leni! Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: