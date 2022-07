Heidi Klum: Beklemmende Nachricht! So krank ist Ehemann Tom wirklich

Die Schmerzen kommen ganz plötzlich. Wie ein Vorschlaghammer dröhnen sie durch seinen Kopf. Die Augen brennen, Tränen laufen über die Wangen. Es ist kaum auszuhalten... In den Momenten möchte Heidi Klum (49) ihren Mann am liebsten ganz festhalten. Doch es geht nicht. Jede Berührung brennt wie Feuer, jedes laute Geräusch lässt die Qualen noch schlimmer werden... Was bisher niemand ahnte: Heidis Ehemann ist schwer krank.