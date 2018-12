Heidi Klum: Busen-Blitzer unterm Weihnachtsbaum

Reddit this

und werden in diesem Jahr ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest feiern. Auf ihrer -Seite teilte die 45-Jährige sogar schon einen festlichen Schnappschuss!

Heißer Busen-Blitzer

Darauf sind Tom, sein Zwillingsbruder , Heidi Klum und ein Weihnachtsmann zu sehen. "Ja, Santa... Wir waren alle brav in diesem Jahr“, schreibt die GNTM-Jurorin dazu.

Auf den zweiten Blick sieht man allerdings, dass Heidi sich einen waschechten Busen-Blitzer erlaubt hat! Kein Wunder also, dass Tom so glücklich in die Kamera strahlt...