Heidi Klum: Der Familien-Streit eskaliert! Jetzt wird es richtig schmutzig

Offenbar fürchtet Heidi mittlerweile ernsthaft um das Seelenheil ihrer Tochter, denn die Vorwürfe der Juristin haben es in sich: Papa Klums bewusst öffentlich ausgetragener Online-Feldzug gefährde Lenis Persönlichkeitsentwicklung, warnt Maria Höricke von der auf Wirtschaftsrecht spezialisierten Kanzlei Lacore. Denn wenn private Streitigkeiten ständig Schlagzeilen machen, könnte das "nachteilige Reaktionen der Umwelt" auslösen und als "peinlich empfunden" werden. Klingt einleuchtend, schließlich ist Nachwuchs-Model Leni noch ein Teenager – in dem Alter ist der Peinlichkeits-Radar besonders ausgeprägt, vor allem, wenn die eigene Karriere gerade so richtig Fahrt aufnimmt. Besonders bitter für Leni: Ihr Opa, zu dem sie stets eine enge Verbindung hatte, will nun offenbar Geld mit ihrem Erfolg verdienen – warum hätte er sich sonst ohne Absprache die Rechte an ihrem Namen gesichert?

Doch Günther gibt sich weiter uneinsichtig, wehrt sich gegen die schweren Anschuldigungen der Anwältin, schießt (erneut öffentlich) zurück: Auf Instagram weist er die Behauptung, Lenis Persönlichkeitsentwicklung zu torpedieren, weit von sich, legt beinahe schon trotzig dar, dass der hässliche Streit mit seiner Tochter nichts an den Gefühlen seiner Enkelin ihm gegenüber geändert habe. Als Beleg führt er einen seiner Posts an, den Leni mit Herzchen-Emojis kommentierte, außerdem ein Exemplar ihres ersten "Vogue"-Covers, das Leni handschriftlich mit den Worten "Für Oma + Opa Eure Mausekatze" signiert und an ihre Großeltern geschickt hatte. Von wann die mit Herzchen versehene Nachricht stammt, ist unklar. Die "Vogue"-Ausgabe erschien jedenfalls bereits im Dezember 2020. Da war das Verhältnis zwischen Großvater und Enkelin womöglich wirklich noch herzlich und unbelastet. Doch schon damals kochte Günther heimlich sein eigenes Süppchen, meldete hinter Heidis und Lenis Rücken bereits im November 2020 beim Europäischen Patentamt nicht nur die Rechte am Namen Leni Klum, sondern auch an dem für sie benutzten Kosenamen "Mausekatze" an. Im März 2021 wurde der Antrag, von dem offenbar keiner außer Günther wusste, bewilligt. Seitdem herrscht Krieg bei dem einst so innigen Vater-Tochter-Gespann.

Die Kluft zwischen Heidi und dem Mann, dem sie ihre Karriere verdankt und mit dem sie Jahrzehnte lang an einem Strang zog, scheint unüberwindbar. Für beide gibt es wohl kein Miteinander mehr – nur ein Gegeneinander. Bleibt zu hoffen, dass Leni zwischen den Fronten nicht wirklich nachhaltig zu Schaden kommt...