Heidi Klum: Sie überrascht mit Babybauch!

Denn das Trio erlaubte sich nur einen kleinen Scherz am 1. April. Wenig später veröffentlichte auch Heidi ein Bild, auf dem Howie seinen "Babybauch" zeigt. Die Fans können darüber nur so gar nicht lachen. "Schwanger zu sein ist kein lustiger Aprilscherz. So viele Frauen leiden an Unfruchtbarkeit. Das ist unhöflich!", beschwert sich ein Follower. Ein anderer schreibt: "Entschuldigung, es ist 2023. Das ist für soooo viele Menschen nicht lustig." Diese Aktion ist wohl gehörig daneben gegangen...