Heidi Klum: Schock für die Models - Das gab es bei GNTM noch nie!

Damit hätten die GNTM-Models wohl nicht gerechnet! Die diesjährige Staffel "Germany's Next Topmodel" hielt schon so einige Überraschungen bereit. Schon alleine der Show-Start in Los Angeles war für viele der Kandidatinnen eine unerwartete Jubel-News - auch das gab es in 18 Staffeln GNTM noch nie. Doch in Folge 8 vergeht den Nachwuchs-Models wohl das Lachen. Heidi Klum schickt ihnen nach 8 Wochen noch einmal neue Konkurrenz ins Rennen.