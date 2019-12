Heidi Klum: Familien-Drama um Leni! Diese Fotos haben schlimme Konsequenzen

Ob Nacktbilder oder wildes Geknutsche mit ihrem Tom: Im Netz zeigt Heidi Klum (46) so gut wie alles – außer die Gesichter ihrer Kinder. Zum Schutz derer Privatsphäre ist das nämlich tabu. Doch ausgerechnet ihre älteste Tochter Leni rebelliert und postet munter drauflos …

Regelmäßig lädt Leni kurze Videos auf TikTok hoch, auf denen sie tanzt und zum Playback von bekannten Songs singt. Die Videoplattform, vergleichbar mit sozialen Netzwerken wie oder , ist vor allem bei Teenagern extrem beliebt, inzwischen findet sie aber auch bei immer mehr Erwachsenen Anklang: Über 150 Millionen Menschen weltweit nutzen die App – täglich! Durch Leni entdeckte auch Heidi TikTok für sich. Und natürlich folgt sie dem Account ihrer Tochter. Doch was die 15-Jährige dort treibt, dürfte ihrer Mutter so gar nicht gefallen: Lenis Profil ist öffentlich zugänglich. Obwohl man den Zugriff einschränken kann, entschied sich Leni dagegen.

Heidi Klum will ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraushalten

Und was sieht man auf Lenis Channel? Natürlich sie selbst – ihr komplettes Gesicht, nicht unkenntlich gemacht. Aber zum Beispiel auch, wie sie sich an ihren Adoptiv vater, Heidis Ex-Ehemann (56), kuschelt. In einem anderen Clip sitzt dagegen ihr neuer Stiefvater (30) im Hintergrund. Ein viel größeres Problem ist allerdings dieses: Leni postet sich nicht nur mit ihren Freundinnen, sondern holt auch ihre Geschwister Lou (10) oder Johan (13) vor die Kamera. Auch deren Gesichter sind klar erkennbar – dabei versucht Heidi doch immer, genau das zu verhindern! „Ich versuche, meinen Kindern ein normales Leben zu geben.“ Dazu gehöre für sie auch ein Spaziergang im Park, Einkaufen im Supermarkt oder Geburtstage mit Freunden zu feiern. „Die ganz normalen Sachen, die andere Leute auch machen“, erklärt Heidi. Aber: „Oftmals werden wir dabei beobachtet.“ Von Fans, von Heidi-Hassern oder auch von Paparazzi. Deshalb sei es ihr so wichtig, „meine Kinder und mein Privat leben ein bisschen zu beschützen“. In der Praxis sieht das dann so aus: Auf Instagram achtet sie ganz genau darauf, was und wie viel sie von ihren Kindern preisgibt. Da werden die Gesichter verpixelt, von Emojis verdeckt, oder sie zeigt ihre Kids eben nur von hinten. Sogar ihr Schwager, Dauer-Instagrammer (30), hält sich daran, wenn er Familienfotos ins Netz stellt: Die Kids zu zeigen, ist auch für ihn tabu.

Was passiert, wenn man Heidis Wunsch nicht respektiert, hat ihr Ex-Mann Seal bereits am eigenen Leib erfahren. Im Jahr 2012 waren die Kids unverpixelt im Werbespot eines großen Kameraherstellers zu sehen – offenbar ohne Heidis Einwilligung. Das Ende vom Lied: Der Clip musste komplett neu mit Schauspielern gedreht werden.

Ihre eigene Tochter wird Heidi sicher nicht vor Gericht zerren. Eher gibt’s wohl eine ordentliche Standpauke. Aber am Ende wird die Modelmama der Wahrheit ins Auge schauen müssen: Leni ist 15 und mitten in der Pubertät. Ein Teenager, der seinen eigenen Kopf hat, sich durchsetzten will. Und seine Grenzen austestet. Offenbar auch die von Heidi…

