Heidi Klum: Bittere Demütigung bei den Golden Globes!

Heidi erschein bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes in einem Mini-Kleid mit Pailletten, Federn und Cut-outs. Ein Look, der für Aufsehen auf dem Red Carpet sorgte! Die britische "Daily Mail" kürte Heidi zum "am schlechtesten angezogenen Star bei den Golden Globes 2023". Das Blatt beschrieb ihr Kleid als "SEHR freizügiges Minikleid im Vegas-Showgirl-Stil". Auch das amerikanische "People"-Magazin konnte dem gewagten Look nichts abgewinnen. Ihr Urteil: "Modisches Risiko. Pailletten! Federn! Sideboob! Bei Heidi Klum war extrem viel los auf dem roten Teppich."