Heidi Klum: Foto-Sensation! Sie zeigt zum ersten Mal Sohn Johan

Vor wenigen Tagen feierte Johan seinen 15. Geburtstag. Mama Heidi gratulierte via Instagram mit einem niedlichen Clip, der vor einigen Jahren bei einer Bootsfahrt entstanden ist. Der kleine Lockenkopf Johan sitzt auf Heidis Schoss und brabbelt in die Kamera. Dazu schreibt die stolze Mama: "Ein Herz aus Gold und ein heller Geist! Alles Gute zum 15. Geburtstag. Ich bin so stolz, dass du so ein toller junger Mann geworden bist." Wie süß!