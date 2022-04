Heidi Klum: Fremdgehalarm! Diese Bikinischönheiten machen alles kaputt

Eishockeyspieler Aris scheint sich nämlich schon nach anderen schönen Mädchen umzusehen: Auf Instagram folgt er mittlerweile diversen anderen Bikini-Schönheiten! Aber bleibt es nur beim Anschauen – oder läuft da sogar mehr, wenn Leni mal wieder nach Europa jettet? Eine Frage, die sich wohl auch das Nachwuchs-Model selbst stellt! Gerade posierte Leni in Südfrankreich für Dior – und wirkte dabei ungewöhnlich ernst und angespannt … Ob Mama Heidi (48) ihren Nachwuchs aufmuntern kann? Sicher. Möglich ist aber auch, dass sie über die Entwicklung gar nicht so unglücklich ist! Denn die Modelmama scheint die Beziehung ihrer Tochter nicht gerade zu unterstützen: Heidi folgt Aris weder auf Instagram, noch hatte sie ein Like für das Liebes-Posting übrig! Ein eindeutiges Statement für jemanden, der sonst auf Social Media gern die (eigene) Liebe feiert … Vielleicht sieht Heidi das drohende Liebes-Aus bei ihrer Tochter ja ganz pragmatisch: Weniger Pärchen-Kram bedeutet schließlich mehr Zeit für Lenis Karriere …