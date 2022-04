Leni Klum: Peinlicher Familien-Eklat! Macht Mama Heidi Klum nun alles kaputt?

"Vogue", Dolce & Gabbana und Chopard: Leni konnte schon etliche fette Deals an Land ziehen. Gerade erst wurde sie zur Botschafterin für Dior Make-up in Deutschland ernannt, durfte in Los Angeles einen Popup-Store eröffnen – ein echter Ritterschlag für das Nachwuchsmodel. Noch vor ein paar Monaten hätte die stolze Mama ganz selbstverständlich an der Seite ihrer Tochter gestrahlt.

Doch diesmal absolvierte Leni den Termin lieber allein, während Heidi wie üblich mit Ehemann Tom Kaulitz (32) herumalberte, als wäre sie der Teenager – und aus der Ferne fast schon sehnsüchtig Fotos von der Dior-Veranstaltung postete. Da hatte wohl jemand keine Einladung bekommen…

Was nicht wirklich überrascht, denn Leni distanziert sich bereits seit Wochen von ihrer Mutter, ging mit ihren neuerdings brünetten Haaren auch optisch auf Abstand, will nicht mehr als jüngerer Klum-Klon wahrgenommen werden: Im Interview beschwerte sie sich klipp und klar über die ständigen Vergleiche mit ihrer Mutter. Vielleicht auch, weil sie schon jetzt in gewisser Weise an Heidi vorbeizieht, die bei allen Erfolgen doch nie von den ganz großen Namen unter Vertrag genommen wurde. Labels wie Dior kleideten sie höchstens mal ein, die wichtigen Kampagnen shooteten am Ende andere.

Und wie es aussieht, setzt Leni alles daran, genau für solche Jobs gebucht zu werden. Bei diesem ehrgeizigen Vorhaben ist Heidi, die ihr vor rund einem Jahr so energisch Starthilfe gab, mit ihren ewigen Nackedei-Fotos oder Suff-Eskapaden im Netz inzwischen wohl eher zur Last geworden. Klar, vielen Teenies sind die eigenen Eltern peinlich, aber nur in den seltensten Fällen wird die Mama zum Stolperstein auf dem Karriere-Weg…