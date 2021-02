Heidi Klum: GNTM-Drama! Ihr laufen die Mädchen weg

Erst in der zweiten Show wunderten sich alle, wo eigentlich Nachwuchsmodel Ricarda steckt. Die ist still und heimlich ausgestiegen. Ihr Abschied war in der Show nicht zu sehen. Aber über Instagram erklärte sie: "Das Format war eine Herausforderung für mich, da ich es mir anders vorgestellt habe. So viel zum Thema Realität und Vorstellung. [...] Ich habe gemerkt, dass ich meine Authentizität immer weiter verliere, wäre ich länger dageblieben, wäre es nicht besser geworden."

Nun hat auch eine andere freiwillig ihre Koffer gepackt.

