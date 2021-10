Heidi Klum: Knallharte Abrechnung! Ein Insider packt aus

Nathalie Volk, die sich mittlerweile den Künstlernamen Miranda DiGrande zugelegt hat, versuchte 2014 ihr Glück bei der Castingshow. Immerhin schaffte es die damals 16-Jährige bis ins Halbfinale. An ihre Zeit in der Sendung denkt sie trotzdem nicht gerne zurück. Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, was sie von Heidi Klum hält. Ihr knallhartes Urteil: "Ein sehr falscher Mensch." Autsch, das hat gesessen!