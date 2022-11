Nathalie Volk: Therapie-Beichte! Sie gibt Heidi Klum die Schuld

In letzter Zeit machte Nathalie Volk nicht nur mit ihrem Liebes-Comeback mit Unternehmer Frank Otto Schlagzeilen, auch ihre ständigen Attacken im Netz gegen Heidi Klum sorgen immer wieder für Aufruhr. Die 25-Jährige berichtete bereits mehrmals über die psychischen und physischen Schäden, die ihr das Format angeblich zugefügt hätten und ließ bereits auf Instagram verlauten: "Ich war Alkoholikerin mit 17 und habe Narben am Körper wegen Heidi".

Nun teilte sie ein Bild von Heidi Klum in ihrem ausgefallenen Wurm-Halloween-Kostüm in ihrer Instagram-Story und versah dieses mit einem erneuten Vorwurf an die GNTM-Chefin: