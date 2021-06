Aktuell studiert die Kölnerin mit südkoreanischen und südafrikanischen Wurzeln Journalismus und Unternehmenskommunikation im fünften Semester in ihrer Heimatstadt. „Mein Studium läuft natürlich weiter und ich will es auch abschließen. Ich habe das Glück, dass mein jetziger Job nicht an eine 40-Stunden-Woche gebunden ist und so hoffe ich, auch bald Zeit für meine Bachelorarbeit zu haben“, erklärt sie "Express". Doch bevor gebüffelt wird, heißt es für Alex Mariah Peter erstmal Sonne und Kräfte tanken auf Ibiza. Wohlverdient nach dem Druck der letzten Wochen! Wie es danach weitergehen wird, ist bislang noch unklar. „Ich bin kein Fan von großen Ankündigungen, deswegen behalte ich meine Pläne erst einmal für mich“, verrät die GNTM-Gewinnerin geheimnisvoll...