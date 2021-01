Heidi Klum: Horror-News! Ihr junges Glück liegt in Scherben!

Doch das reicht noch lange nicht – sagt einer, der es wissen muss: Marco Sinervo. Der Geschäftsführer der renommierten Agentur "MGM Models" wird in der Branche nicht umsonst voller Ehrfurcht "Der Modelmacher" genannt. Seit über 20 Jahren ist er national und international auf der Suche nach den schönsten Gesichtern der Welt. Unter ihnen entdeckte er beispielsweise die US-Amerikanerin Kate Upton – und machte sie zu einem der weltweit erfolgreichsten Models. "Wir hatten eine Vision von ihr und haben sie hartnäckig an der Spitze der Modeindustrie platziert", erklärt Sinervo. Heute freut sich die 28-Jährige über Tagesgagen von um die 30 000 Euro. Davon träumt auch Leni Klum. Aber würde der erfahrene Model-Boss auch ihr einen Vertrag anbieten? Auf gar keinen Fall! Denn: "Für mich ist Leni Klum ein hübsches Mädchen von nebenan, aber kein Topmodel", so Sinervos knallhartes Urteil. Keine frohe Botschaft zum Karrierestart, eher ein Schock zum Jahreswechsel! Im übrigen würden Leni auch die nötigen Maße fehlen, so Sinervo klipp und klar, denn "sie ist ja nur 1,68 m groß". Fakt ist: Leni würde selbst bei Mamas TV-Castingshow wegen der fehlenden Zentimeter gnadenlos durchrasseln – dort liegt die geforderte Mindestgröße bei 1,76 Metern. Leni würde eher als hübsches Werbegesicht taugen, nicht aber als ernst zu nehmendes Model, glaubt der MGM-Chef.

Ein Vorwurf, den sich übrigens auch Heidi zu Beginn ihrer Karriere anhören musste. Ausgerechnet Designer Wolfgang Joop (76) befand, die Klum sei nur ein Werbegirl. "Wo in der High Fashion hat jemand dieses Dauergrinsen? Aber ohne Grinsen hat sie keinen schönen Mund", ätzte er damals. Zum Star wurde Heidi dennoch, und zwar aus eigener Kraft. Leni jedoch, so Marco Sinervo, wäre nur wegen Mama Klum auf der "Vogue" zu sehen. Wobei er gegen das Konzept von "Model-Mama pusht Model-Tochter" nichts einzuwenden hat: "Kaia Gerber, die Tochter von Cindy Crawford, ist ein großes, wunderschönes Model, das auch ohne die prominente Mutter echte Topmodelqualitäten hat. Die hat Leni in meinen Augen nicht!" Seine Karriereprognose ist, laut "InTouch" eher düster: "Erfolgreich wird sie – wenn überhaupt – nur, weil sie die Tochter von Heidi Klum ist. Und die hat meiner Meinung nach ihre besten Zeiten schon hinter sich."