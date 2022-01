Heidi Klum: Jaa, ihr größter Wunsch geht endlich in Erfüllung!

Wie Heidi nun offenbart, war es schon immer ihr Herzenswunsch, den Titelsong ihrer "GNTM"-Staffel selbst zu gestalten! Dieses Jahr hat sie sich diesen Traum erfüllt und in Zusammenarbeit mit Snoop Dog einen wahren Ohrwurm auf den Markt gebracht! Gegenüber "taff" schwärmt das Topmodel: "Also jeder hat irgendwie so einen absoluten Wunsch, und für mich war das immer schon, ein Lied mit Snoop zu machen, weil ich ein absoluter Riesen-Mega-Fan bin. Und ja, hab ihn einfach angerufen, hab gesagt: 'Hey, lass uns was zusammen machen.'" Wow! Was für Hammer-News! Es ist somit auch kaum verwunderlich, dass Heidi dem Start der neuen Staffel sehnsüchtig entgegenfiebert!

Wen Heidi wohl in diesem Jahr zum nächsten Topmodel küren wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...