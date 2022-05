Heidi Klum: Plötzlich steht sie ganz alleine da

Denn seit Monaten herrscht Eiszeit zwischen Günther Klum und seiner Tochter Heidi. Verhärtete Fronten, die auch mit viel gutem Zureden von Erna Klum sich einfach nicht aufweichen lassen. Dieser Streit, er entzweit die Familie. Kaum zu ertragen für alle Beteiligten!

Und deshalb hat Leni Klum die Gunst der Stunde genutzt. Eigentlich ist sie für ein Werbeevent nach Düsseldorf gereist. Die bildhübsche kleine Klum macht zurzeit ihre ersten wichtigen Schritte in Richtung Modelkarriere. Und Oma Erna und Opa Günther leben ja nur eine Stunde mit dem Auto entfernt von Düsseldorf in Bergisch Gladbach. Und es sieht so aus, als habe Leni ihre Großeltern zum Kaffee eingeladen. Um zu reden. Um eine Lösung zu suchen. Wie können wir Opa Günther und Mama Heidi versöhnen? Dass es nicht einfach werden wird, ist klar. Doch als die drei nacheinander das noble Hotel verlassen, wirken sie entschlossener, gelöster.

Bleibt die Frage, ob Heidi von Lenis Alleingang begeistert sein wird. Und ob sie ihr am Ende doch Dank schuldet …