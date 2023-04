Heidi Klum: Mega-Ärger in Los Angeles! Es wird immer schlimmer

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Heidi immer wieder tolle Fotos und Videos aus ihrem Leben mit den Followern. So auch in der letzten Woche, als sie ihre schönsten Festival-Looks gepostet hat. Doch diese kommen nicht bei allen gut an! Die "GNTM"-Jurorin muss sich heftig kritisieren lassen:

"Du bist von 'edel' zu 'billig' mutiert. Unglaublich."

"Schrecklich, wie sie immer alles zeigen muss. Braucht sie die Aufmerksamkeit? Einfach billig."

"Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass Heidi Klum eigentlich ein Teenager ist, der in die Weiblichkeit hineinwachsen möchte."

Es ist nicht das erste Mal, dass die Fans Heidis "Freizügigkeit" kritisieren. Schon in der Vergangenheit musste das Model sich immer wieder gemein beschimpfen lassen. Doch davon lässt sie sich zum Glück nicht beirren...