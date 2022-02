Heidi Klum: Mega Zoff! Dabei hat sie es doch nur gut gemeint!

Sie wollte ihrer in die Jahre gekommen TV-Show einen ganz neuen Anstrich verpassen – doch das ging ordentlich nach hinten los! Eigentlich sollte die neue Staffel "Germany’s Next Topmodel" ganz im Zeichen von Natürlichkeit stehen: "Ich suche nach neuen Gesichtern mit einer großen Vielfalt an Körpergrößen, Alter und Persönlichkeiten", kündigte Heidi Klum (48) euphorisch an. Weg von blutjungen Mädels mit perfekten Modelmaßen, hin zu Charakterköpfen mit Ecken und Kanten. Doch genau die sind es, um die sich eingefleischte Fans der beliebten TV-Show jetzt ordentlich zoffen!

