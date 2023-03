GNTM: Mega-Umstyling! Auch Heidi Klum bekommt ein Makeover

Auf Instagram postet der offizielle GNTM-Account nun einige Vorschau-Videos zur kommenden Umstyling-Folge und schnell wird klar: Auch in diesem Jahr bedeutet diese Episode wieder enormen Stress für die Nachwuchs-Models. "Ich bin mit einem sehr unwohlen Gefühl in den Tag gestartet, ich hatte auch Albträume, dass meine Haare abgeschnitten werden.", verrät Kandidatin Sarah im GNTM-Interview.

Doch im Gegensatz dazu freuen sich auch einige Kandidatinnen über eine Veränderung: So ist Selma gerade sehr unzufrieden und hätte deshalb "Bock auf eine Veränderung", wie sie verrät.

Auch wenn erstmal alles wie immer erscheint, wartet in diesem Jahr eine Premiere auf die Zuschauer: Um ihren Mädels deutlich zu machen, dass sie in guten Händen sind, nimmt GNTM-Chefin Heidi Klum höchstpersönlich auf einem der Friseurstühlen Platz und bekommt ebenfalls ein Umstyling! "Alle Models sind in superguten Händen. Diesen Menschen vertraue ich auch selbst meine Haare an.", betont Heidi.

Wie Heidi am Ende aussehen wird und was die Stylisten mit den Kandidatinnen machen werden, können wir am 16. März um 20.15 Uhr auf ProSieben sehen.

