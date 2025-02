Heidi Klum: Nach Aus! Überraschende Verkündung mit Babybauch

Spannende Nachrichten aus der US-TV-Welt! Heidi Klum feiert ihr großes Comeback bei "Project Runway" und übernimmt wieder die Gastgeberrolle. Damit schließt sich ein Kapitel, das 2018 vorerst endete. Zwischen 2004 und 2018 prägte das deutsche Supermodel die Kult-Show und machte sie zu einem echten Erfolg. Fans dürfen sich jetzt auf ein fulminantes Wiedersehen freuen!

Während sich viele über Klums Rückkehr freuen, müssen sich Fans von "America's Got Talent" auf eine Veränderung einstellen: Heidi wird in der kommenden Staffel nicht mehr in der Jury sitzen.

Heidi Klum kehrt zurück zu ihren Fashion-Wurzeln!

Nach sechs Jahren Pause steht Heidi Klum wieder an der Spitze von "Project Runway". Der US-Sender Freeform bestätigte, dass die 21. Staffel noch in diesem Jahr startet – zuerst auf Freeform, später dann auf Disney+. Die neue Staffel bringt zehn frische Episoden, die ordentlich Schwung in die Show bringen sollen. Auch Heidi selbst machte ihre Rückkehr offiziell und teilte ein nostalgisches Foto aus früheren Zeiten – mit Babybauch! Dazu schrieb sie: "Die Mutter kommt nach Hause. Ich freue mich darauf, zu einem meiner ersten Babys zurückzukehren: Project Runway!"

Klum führte die Show ursprünglich über 16 Staffeln hinweg – erst auf Bravo, später auf Lifetime. Ihr Ausstieg fiel damals mit einem Produzentenwechsel zusammen, als NBCUniversal und die Weinstein Company sich in rechtlichen Streitigkeiten um die Zukunft der Sendung befanden. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Kollegen Tim Gunn, der als Mentor fungierte, verabschiedete sich Klum und startete stattdessen das Amazon-Prime-Format "Making the Cut". Die Show lief drei Staffeln lang, bis sie 2022 endete.

Nach Klums Abgang übernahmen zunächst Karlie Kloss und Christian Siriano die Moderation und Mentorenrolle. In den letzten Staffeln war es Siriano allein, der das Format führte. Jetzt kehrt Heidi zurück – doch welche genaue Rolle sie dabei spielen wird, bleibt noch spannend.