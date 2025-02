"Love is Blind - Germany": Nicht Hanni! Daniel zeigt sich plötzlich mit einer anderen Frau

Die erste Staffel der deutschen Version von "Love is Blind" hatte es in sich! Von sechs verlobten Paaren sagte am Ende nur eins vor dem Altar Ja! Lediglich Ilias und Alina wagten den Bund der Ehe. Doch ein Paar ist – trotzdem sie eine Hochzeit abgelehnt hatten – auch heute noch unzertrennlich: Hanni und Daniel haben zwar nicht geheiratet, lernen sich allerdings nach wie vor weiterhin kennen. Doch jetzt zeigt sich Daniel plötzlich mit einer anderen Frau auf Instagram. Was hat es damit auf sich?