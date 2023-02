Heidi Klum: Nach der Auszeit! Sie kommen sich plötzlich wieder näher

Für die Ehrenrettung des einst gemeinsamen Herzensprojekts hat Papa Klum nun jedenfalls einen Riesensprung über seinen Schatten gemacht und warme Worte zur Verteidigung seiner Tochter und ihrer Show gefunden. Und beide können gerade jede Unterstützung gebrauchen: Kurz vor Ausstrahlung der 18. Staffel von GNTM (ab 16. Februar auf ProSieben) peitscht der an sich kritikfesten Modelmama nämlich ein selbst für ihre Verhältnisse ungewohnt harscher Gegenwind um die Ohren. Erst teilten die beiden früheren Juroren Wolfgang Joop und Peyman Amin mal wieder heftig gegen die Kollegin aus, sprachen Heidi jegliche Model-Kompetenz ab und bestätigten indirekt Vorwürfe, die Sendung werde aus Entertainment-Gründen teilweise gescriptet oder zumindest gezielt zusammengeschnitten.

Dann hielt Ex-Krawall-Kandidatin Tessa Bergmeier, hauptsächlich bekannt dafür, in der vierten Staffel nach einer schlechten Jury-Bewertung den Mittelfinger in die Kamera gereckt zu haben, den Heidi-Hass weiter am Brodeln – und zog nun am berüchtigten Beichten-Lagerfeuer des Dschungelcamps gnadenlos gegen Frau Klum vom Leder. "Die lacht kleine Mädchen aus", stänkerte Tessa. Heidi sei "ein Mensch, der andere quälen kann, ohne jegliches Schuldgefühl. Eigentlich steht da echt der Teufel dahinter." Auch Papa Günther, der seinerzeit viele der "Meeedchen" mit seiner Agentur "ONEeins fab" unter Vertrag nahm, bekam sein Fett weg: Trotz Tessas unschönem Abgang aus der Show habe er sich ihr anschließend geradezu aufgedrängt…