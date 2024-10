Heidi Klum: Teilt persönliches Bild mit ihrer Mama

Doch was ist der Grund für Heidis Rückkehr in ihrer Heimat? Dreht sie aktuell an der nächsten "Germany’s next Topmodel"-Staffel? Angeteasert habe sie das jedenfalls auf Instagram. Zudem kam kürzlich die Meldung, dass sie noch einige Jahre mit Prosieben zusammenarbeiten soll. Gegenüber dem Sender soll sie verraten haben, dass sie sich freue auch in den nächsten Jahren "großartigen Menschen mit 'GNTM' eine besondere Bühne" zu schenken.

Neben all den beruflichen Verpflichtungen genießt Heidi allerdings auch die wertvolle Zeit mit ihrer Mama in vollen Zügen. Da können wir gespannt sein, welche weiteren Einblicke Mutter und Tochter in ihrem Privatleben so abgeben.