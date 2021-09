Heidi Klum nach Trennungsgerüchten: Jetzt kommt alles ans Licht

Nachwuchsmodel Leni Klum stellt bei der "About You Fashion Week" in Berlin definitiv unter Beweis, dass sie die Modelgene von Mama Heidi im Blut hat! So präsentierte sie ihre erste eigene Kollektion und gab auf dem Runway eine Spitzenfigur ab. Auch für Opa Günther ein wahrer Jubelgrund. So teilt er via "Instagram" ein paar ganz besondere Schnappschüsse, die zu den Anfängen von Heidis Modelkarriere entstanden sind und kommentiert: "Wie die Mutter, so die Tochter. Als Highlight der AYFW wird die Show von Leni Klum erwartet, die ihre erste Capsule Collection in Zusammenarbeit mit About You (OTTO) präsentiert. Genau vor 17 Jahren hatte auch ihre Mutter eine Kooperation mit OTTO. Zu der Zeit war sie bereits mit Leni schwanger." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Günther ist mächtig stolz auf seine Tochter und auf seine Enkeltochter. Ob den Trennungsgerüchten nach dieser Nachricht wohl ein jähes Ende gesetzt wurden? Wir können gespannt sein...