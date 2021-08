Heidi Klum: Neuer Familientiefpunkt - Jetzt holt Günther Klum zum Gegenschlag aus

Heute geht es um Geld, Kontrolle und auch um die Karriere von Tochter Leni (17), deren Namen er als Marke schützen lassen wollte. Heidi schaltete daraufhin ihre Anwälte ein. Eine Versöhnung rückte in immer weitere Ferne – bis jetzt: Vergangene Woche postete Günther auf Instagram gleich drei Bilder aus Heidis Wahlheimat Kalifornien. Weil er dorthin gereist war, um sich mit seiner Tochter auszusprechen? Fehlanzeige. Die Bilder waren alt – und Heidi gar nicht da. Die weilt nämlich gerade in Italien, macht hier Urlaub mit Tom und den Kids. Warum will er uns also glauben machen, er könnte sich seiner Tochter endlich wieder angenähert haben? Alles nur ein Scherz? So viel ist klar: Heidi dürfte das nicht so witzig finden. Der Bruch mit ihrem Vater ist nicht leicht für sie, jahrelang waren sie schließlich ein eingespieltes Team – beruflich wie auch privat. Dass er jetzt verheißungsvolle Andeutungen macht, dürfte sie noch schwerer treffen …