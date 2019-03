Heidi Klum: Neues Schwangerschafts-Detail enthüllt!

Reddit this

Ist schwanger, oder ist sie es nicht? Obwohl Heidi immer wieder ihren perfekten Body präsentiert, bei dem von einem Baby-Bauch jede Spur fehlt, machen immer neue Gerüchte die Runde, in denen von einer Schwangerschaft der Beauty berichtet wird. Doch was ist dran an den Spekulationen?

Bill Kaulitz: Schock-Auftritt! Das Publikum ist stinksauer!

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Baby-Alarm?

Wie nun ein Insider berichtet, ist es momentan Heidis größter Wunsch, mit Tom ein Baby zu bekommen. So verrät die Quelle gegenüber "Star": "Sie möchte, dass Tom happy ist und sich dazugehörig fühlt, deshalb ist ihr erste Priorität, schwanger zu werden." Was für Hammer- ! Doch damit nicht genug! Ebenfalls werden immer wieder Stimmen laut, dass Heidi bereits in anderen Umständen sein soll. Bedeutet dies, dass sich Heidi und Tom demnächst auch das Jawort geben werden?

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Hochzeit von der Geburt?

Seit der Verlobung von Heidi und Tom an Weihnachten vergangen Jahres warten ihre Fans sehnsüchtig darauf, dass die beiden endlich vor den Traualtar treten. Offiziell wurde bis jetzt jedoch noch kein Hochzeits-Datum bekannt gegeben - leider. Ob sich Heidi und Tom wohl in diesem Jahr noch das Jawort geben werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!