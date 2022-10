Heidi Klum: "Playboy"-Hammer! Jetzt verscherbelt sie ihre minderjährige Tochter Leni

Kann Heidi das wirklich für ihre Tochter wollen? Vermutlich nicht. Aber sie nimmt trotzdem in Kauf, dass alle Welt den Körper ihres Kindes betrachtet. Sex sells, wie es so schön heißt – alles für die Karriere! Es ist nicht erstaunlich, dass Leni eigentlich lieber einen anderen Weg einschlagen würde: Sie sei "total happy" über den Platz an ihrer Wunsch-Universität in New York, erklärte sie kürzlich. Denn eigentlich hat sie einen ganz anderen Traum, als von ihrer Mama ständig halb nackt vor die Kamera gezerrt zu werden: Sie will Innenarchitektin werden…