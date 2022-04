Heidi Klum: Jetzt schlägt sie Tochter Leni ein gewaltiges Schnippchen

Und damit wären wir bei Leni: Während Heidi bei dem italienischen Designer-Duo zuletzt nur noch als VIP-Gast zu den Fashion Shows eingeladen war, lief ihr junges Töchterchen Leni dort plötzlich über den Laufsteg! War das schwierig für das große Klum-Ego, Leni so schnell dort zu sehen? Und: Will es Heidi jetzt auf einmal allen noch einmal beweisen, besonders Leni? Gut möglich! Denn eigentlich sollte Leni eine kleine Nebenrolle bei "GNTM" spielen und vielleicht ein paar Magazin-Shootings und kleinere Model-Jobs an Land ziehen, streng überwacht von der Mama natürlich. Aber: Neben zahlreichen Cover-Shootings für renommierte Modemagazine posierte Leni plötzlich als Werbegesicht für die Beauty-Produkte des französischen Luxus-Labels Christian Dior! Neben ihrer eigenen About-You-Kollektion durfte Leni auch für den Sport-Giganten Fila eine eigene Auswahl an Sneakern entwerfen. Mit 17! "Sie hat mit ihrem jungen Alter schon mehr geschafft, was die meisten Models nicht einmal während ihrer ganzen Karriere schaffen", stellte kürzlich auch Lenis Opa und Heidis ehemaliger Manager Günther Klum (76) fest. Das Problem: Mit ihrem Vater steht Heidi mittlerweile in Dauer-Fehde, sie hetzte ihm sogar schon Anwälte auf den Hals, um sich Lenis Markenrechte zu sichern.

Und Leni? Die stellte schon früh in Interviews klar: "Ich weiß, dass ich eine eigenständige Person bin. Ich bin Leni und sie ist Heidi. Es ist mir egal, wenn Menschen sagen: Ach, sie ist nur Heidis Tochter …" Klingt selbstbewusst. Und wenn man letzte Woche beobachten konnte, dass Leni inzwischen allein zu Terminen wie in Cannes nach Europa fliegt, um ohne ihre berühmte Mama auf dem roten Teppich zu posieren, zeigt das: Es könnte ein spannendes Mama-Tochter-Duell werden …