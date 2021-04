Heidi Klum: Schock-News für die "GNTM"-Chefin

Am nächsten Tag entschied sie tatsächlich, ihre Koffer zu packen. "Ich wollte das vorhin nicht thematisieren, weil ich mir unsicher war. Es ist aber so, dass ich schon gemerkt habe, dass es nichts richtig gibt, was mich davon abhalten könnte", so die Abiturientin. Geknickt teilte Romy Heidi ihre Entscheidung mit. Die war sichtlich schockiert. "Ich bin echt traurig. Bei Romy tut es mir noch extra weh im Herzen. Sie war schon eine meiner Favoritinnen." Lässt sich nur hoffen, dass in den nächsten Folgen nicht noch mehr Models flüchten...

Folge verpasst? Die neue Staffel von "Germany's next Topmodel" könnt ihr auch HIER bei Joyn streamen.*

Erbitterter Kampf zwischen Heidi und Sylvie Meis um das "Supertalent"! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: