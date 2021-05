GNTM Finale 2021: Model hat Corona! Sind nur 3 Finalistinnen dabei?

Wie eigentlich in jedem Jahr hüllt sich Model-Mama Heidi Klum in Schweigen über das Finale von GNTM. Während der Ablauf und die Live-Auftritte bislang geheim sind, verriet sie bereits, welches Model als Backstage-Moderatorin beim Finale dabei sein wird. Auch wenn Mareike in Folge 9 ausschied, im Sprücheklopfen konnte der Berlinerin in diesem Jahr keiner das Wasser reichen. Des weiteren verriet ProSieben, dass es 2021 erneut einen Personality Award geben wird. Auch ein absolutes Show-Highlight wurde bereits enthüllt. Im Finale von „Germany’s Next Topmodel“ 2021 werde Tokio Hotel und VIZE ihre neue Single „Behind Blue Eyes“ exklusiv präsentieren.

Wird GNTM 2021 etwa das letzte Jahr für Modelmama Heidi Klum sein? Immerhin sitzt ihre Nachfolgerin schon in den Startlöchern: